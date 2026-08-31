UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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31.08.2026 19:44:38
Schweizer Kommission will schärfere Eigenkapitalvorschriften für Banken
BERN (dpa-AFX) - Systemrelevante Schweizer Banken sollen Auslandsbeteiligungen nicht zu 100 Prozent mit hartem Kernkapital unterlegen müssen. Die zuständige Ständeratskommission forderte am Montagabend eine Unterlegung der UBS-Auslandstöchter (UBS) zu 50 Prozent mit hartem Eigenkapital und zu 50 Prozent mit AT1-Anleihen. Der Bundesrat hatte hingegen 100 Prozent CET1-Kapital vorgeschlagen. Die UBS-Aktie legte im New Yorker Handel nach den Neuigkeiten leicht zu./mk//AWP/stw
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|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
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|17.03.26
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|10.08.26
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|12.05.26
|UBS Neutral
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|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
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