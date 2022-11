Schweizer Notenbank bekräftigt - Zins wird wohl weiter steigen

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Notenbankchef Thomas Jordan hat erneut seine Bereitschaft zu weiteren Zinsanhebungen durchblicken lassen.

Die Geldpolitik werde höchstwahrscheinlich weiter angepasst werden müssen, sagte Jordan am Dienstagabend auf einer Veranstaltung in Zürich. Die aktuelle Geldpolitik sei zu locker, um die Inflation in der Schweiz zu bekämpfen. Ähnlich hatte sich der SNB-Chef schon zuletzt geäußert.