Schweizer Notenbank will gegen drohenden Bargeldmangel vorgehen

Bern (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will einer möglichen Verschlechterung der Bargeldversorgung entgegenwirken.

In den vergangenen Jahren seien die Bargeldnutzung, die Anzahl der Geldautomaten und die Akzeptanz im Handel zurückgegangen, wie SNB-Direktoriumsmitglied Martin Schlegel am Donnerstag laut Redetext sagte. Die Notenbank stelle gegenwärtig eine breit aufgebaute Expertengruppe zusammen. Diese solle Herausforderungen in der Bargeldversorgung ausmachen und Lösungsansätze entwickeln. "Es gilt insbesondere den Zugang zu Bargeld zu erhalten, damit in der Folge die Nutzung für Konsumentinnen und Konsumenten sowie die Akzeptanz von Bargeld durch Unternehmen nicht eingeschränkt werden", so Schlegel. Die Bargeldversorgung sei eine Kernaufgabe der SNB.

