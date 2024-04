Schweizer Notenbank will Zinszahlungen an Banken weiter senken

Zürich (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will die Zinszahlungen an die inländischen Geschäftsbanken weiter zurückfahren.

Der Mindestreservesatz werde auf vier Prozent von bisher 2,5 Prozent der Verbindlichkeiten angehoben, teilte die Notenbank am Montag mit. Als Mindestreserven gelten Franken-Bargeld und Sichtguthaben bei der SNB. Zudem flössen Verpflichtungen aus kündbaren Kundeneinlagen künftig vollständig in die Berechnung des Mindestreserveanforderungen ein, teilte die Notenbank am Montag mit. Mit beiden Maßnahmen dürfte die Notenbank über die Zeit rund 600 Millionen jährlich einsparen, sagte eine mit der Sache vertrauten Person.

Im vergangenen Jahr hatte die SNB angekündigt, dass das Geld, das die Institute zur Erfüllung ihrer Mindestreserveverpflichtungen bei der Notenbank deponieren müssen, ab 1. Dezember 2023 nicht mehr verzinst werde. Für die Banken war die Verzinsung ihrer Sichteinlagen, die die SNB mit dem Abschied von den Negativzinsen 2022 einführte, sehr lukrativ - und risikolos.

Zur Erhöhung der Mindestreserveverpflichtungen wolle die SNB die Nationalbankverordnung zum 1. Juli 2024 ändern. Diese Anpassungen sicherten eine weiterhin effektive und effiziente Umsetzung der Geldpolitik. Die Ausrichtung der Geldpolitik bleibe unverändert.

