Schweizer Notenbankchef - Weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Notenbankchef Thomas Jordan hat die Finanzmärkte auf weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung des Inflationsdrucks eingestimmt.

"Wenn sie unsere neue bedingte Inflationsprognose betrachten, sehen sie, dass es am Ende des Prognosehorizonts eine Dynamik gibt, die nach oben zeigt", sagte Jordan am Donnerstag. "Dies deutet klar darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Geldpolitik weiter gestrafft wird." Zum Umfang oder zum Zeitpunkt künftiger Zinsschritte wollte sich Jordan nicht äußern. Die bisherige sehr expansive Geldpolitik stufte der SNB-Chef als notwendig und angemessen ein, weil es in den vergangenen beiden Jahren galt, eine schwere und weltweite Krise zu bewältigen.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hatte zuvor ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent angehoben und damit als eine der letzten großen Notenbanken nach mehr als sieben Jahren die Negativzinsen aufgegeben.

