Schweizer Regierung ernennt Fed-Mitarbeiter zum SNB-Direktoriumsmitglied

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Regierung hat Antoine Martin zum neuen Mitglied des dreiköpfigen Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank (SNB) ernannt.

Martin arbeite zur Zeit bei der US-Zentralbank Federal Reserve Bank of New York, wie die SNB am Freitag mitteilte. Er stoße zum 1. Januar zur Schweizer Notenbank und ersetze Andréa Maechler, die Ende Juni zur 2023 Bank für Internationalen Zahlungsausgleich gewechselt hatte.

