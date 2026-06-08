Ruag Aktie
WKN DE: RUAG00 / ISIN: RUAG00000000
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08.06.2026 12:17:00
Schweizer Rüstungsunternehmen RUAG zahlt Lösegeld an Cybergang
Nachdem die Cybergang Akira bei der RUAG-Tochter Mecanex USA Daten abgezogen hat, hat RUAG ein Lösegeld gezahlt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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