UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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23.09.2026 11:09:44
Schweizer Ständerat unterstützt Plan zur Lockerung neuer Kapitalanforderungen an UBS
Von Michael Hennessey
DOW JONES--Die kleine Kammer des Schweizer Parlaments, der Ständerat, hat einen Vorschlag der Schweizer Regierung zur Lockerung der neuen Kapitalanforderungen für die UBS Group unterstützt. Gleichzeitig lehnte das Gremium, das die Kantone vertritt, eine strengere Anforderung in einem Gesetzesentwurf der Regierung ab.
Nach dem Vorschlag, der am Mittwoch von der Mehrheit des Ständerats (Oberhaus) angenommen wurde, müsste die UBS 90 Prozent an hartem Kernkapital für ihre ausländischen Tochtergesellschaften vorhalten. Die Gesetzesvorlage zu den Eigenkapitalvorschriften geht nun zur Abstimmung an den Nationalrat, die große Kammer des Schweizer Parlaments.
Die Schweizer Regierung hatte einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der von der UBS verlangt hätte, den Buchwert ihrer ausländischen Tochtergesellschaften vollständig vom CET1-Kapital der Mutterbank abzuziehen. Dieser Plan wurde jedoch in der Abstimmung am Mittwoch abgelehnt.
Die Aktien der UBS legten am Mittwochmorgen im europäischen Handel nach Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse um 1,0 Prozent zu, nachdem sie zuvor im Minus notiert hatten.
Die UBS reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. UBS-CEO Sergio Ermotti hatte zuvor den Vorschlag der Schweizer Regierung für ein 100-prozentiges CET1-Kapital als überzogen bezeichnet. Die Bank wiederum teilte mit, dass auch die 90-Prozent-Option ihre Wettbewerbsfähigkeit erheblich beeinträchtigen würde.
Die Schweizer Abgeordneten stimmten darüber ab, wie streng die neuen Kapitalvorschriften sein sollten. Die Schweiz hatte nach der Rettungsübernahme des ehemaligen lokalen Wettbewerbers Credit Suisse durch die UBS im Jahr 2023 eine Überarbeitung seiner Bankenregeln eingeleitet.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2026 05:10 ET (09:10 GMT)
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