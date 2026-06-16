KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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16.06.2026 11:08:27

Schweizer Versicherer profitieren: Adnovum startet KI-gestütztes Underwriting

Die Zürcher IT-Beratungsfirma Adnovum geht eine Partnerschaft mit der amerikanischen Sixfold ein. Gemeinsam sollen KI-Lösungen für das Underwriting in der Schweizer Versicherungsbranche angeboten werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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