KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
16.06.2026 11:08:27
Schweizer Versicherer profitieren: Adnovum startet KI-gestütztes Underwriting
Die Zürcher IT-Beratungsfirma Adnovum geht eine Partnerschaft mit der amerikanischen Sixfold ein. Gemeinsam sollen KI-Lösungen für das Underwriting in der Schweizer Versicherungsbranche angeboten werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!