BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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20.07.2026 14:45:09
Schweizer Volenergy übernimmt BP-Tankstellen in Österreich
Keine Angaben zum Kaufpreis - 250 BP-Tankstellen in ÖsterreichWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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