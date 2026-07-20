BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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20.07.2026 14:45:09

Schweizer Volenergy übernimmt BP-Tankstellen in Österreich

Keine Angaben zum Kaufpreis - 250 BP-Tankstellen in ÖsterreichWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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