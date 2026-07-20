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20.07.2026 14:42:00
Schweizer Volenergy übernimmt BP-Tankstellennetz in Österreich
Das Schweizer Energieunternehmen Volenergy übernimmt das österreichische Tankstellen- und Ladesäulennetz des britischen Energiekonzerns BP. Die Vereinbarung umfasst 250 BP-Tankstellen, von denen rund 115 im Eigentum des Unternehmens sind und der Rest im Franchise-Modell betrieben wird, wie BP am Montag mitteilte. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.
Die Tankstellenstandorte in Österreich sollen nach Abschluss der Transaktion, die bis Ende 2026 erwartet wird, im Rahmen einer Markenlizenzvereinbarung weiterhin unter der Marke "bp" betrieben werden, hieß es in einer Aussendung. BP will durch den Verkauf seine Bilanz stärken und das Downstream-Portfolio weiterentwickeln. "Wir konzentrieren unsere Investitionen auf die Assets und Märkte, in denen bp besonders wettbewerbsfähig ist und den größten Mehrwert für Kundinnen und Kunden schaffen kann", so BP-Manager Richard Harding.
cri/ivn
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