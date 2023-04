Schweizerische Nationalbank-Aktie in Grün: SNB im ersten Quartal mit 26,9 Milliarden Franken Gewinn

Insbesondere steigende Aktien- und Anleihekurse sowie Dividendenzahlungen sorgten für Ertrag, während die Aufwertung des Franken dämpfend wirkte, wie die SNB am Donnerstag mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte die Notenbank einen Rekordverlust von 132,5 Milliarden Franken verbucht und wegen des immensen Fehlbetrags erstmals seit 2014 kein Geld an Bund und Kantone ausgezahlt.

Das Ergebnis der SNB ist abhängig von Wertschwankungen ihrer Hunderte Milliarden Franken schweren Devisenreserven, zu denen Aktien und Anleihen aus dem Ausland zählen. Die Notenbank hatte jahrelang Euro und andere Devisen gekauft, um eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des in Krisenzeiten als sicherer Hafen gefragten Franken zu unterbinden. Der Gewinn auf die Fremdwährungsbestände betrug in den ersten drei Monaten 24,2 Milliarden Franken. Der Wert des von der SNB gehaltenen Golds erhöhte sich um 4,3 Milliarden Franken.

Die Aktie der Schweizerischen Nationalbank notiert am Donnerstag an der SIX zeitweise 0,67 Prozent höher bei 4.500 Franken.

Zürich (Reuters)