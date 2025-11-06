|
06.11.2025 06:31:29
Schweizerische Nationalbank gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Schweizerische Nationalbank hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 279308,00 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Schweizerische Nationalbank noch ein Gewinn pro Aktie von 56739,00 CHF in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 310,62 Prozent auf 13,95 Milliarden CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,40 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
