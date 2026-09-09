Blick ins Depot 09.09.2026 03:57:42

Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026

Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026

Ein Blick in das US-Portfolio der Schweizerischen Nationalbank (SNB) verrät: Bei diesen Tech-Giganten hat die Notenbank im jüngsten Quartal nachjustiert.

Das US-Portfolio der Schweizerischen Nationalbank (SNB) umfasst Milliarden von US-Dollar und unterliegt damit der Pflicht, ihre US-Aktienbestände alle drei Monate offenzulegen. Ein Blick auf die Offenlegung für das zweite Quartal zeigt, wie die SNB ihre Positionen bei den Tech-Giganten angepasst hat.

Im abgelaufenen zweiten Quartal belief sich der Gesamtwert des gemeldeten US-Aktienportfolios der SNB auf beachtliche 191,39 Milliarden US-Dollar.

Ein Blick auf die Top-10-Positionen macht deutlich: Die Schweizer Währungshüter setzen weiterhin massiv auf die großen US-Technologiekonzerne – nutzten das Quartal jedoch durchgehend für gezielte Gewinnmitnahmen und Bestandssenkungen.

Im Folgenden sind die zehn grössten US-Aktieninvestments der SNB im zweiten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach ihrem prozentualen Depotanteil. Stand der Daten ist der 30. Juni 2026.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images

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