Schweizerische Nationalbank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Schweizerische Nationalbank hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 256676,00 CHF gegenüber -219835,000 CHF im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,10 Milliarden CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 334,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schweizerische Nationalbank einen Umsatz von -17 117,3 Millionen CHF eingefahren.

Redaktion finanzen.at