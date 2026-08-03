|
03.08.2026 06:31:29
Schweizerische Nationalbank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Schweizerische Nationalbank hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 256676,00 CHF gegenüber -219835,000 CHF im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,10 Milliarden CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 334,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schweizerische Nationalbank einen Umsatz von -17 117,3 Millionen CHF eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!