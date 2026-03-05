Schweizerische Nationalbank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Schweizerische Nationalbank hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 135181,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 182520,00 CHF erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 466,4 Millionen CHF – eine Minderung von 96,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,24 Milliarden CHF eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 261457,00 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatte Schweizerische Nationalbank ein EPS von 807291,00 CHF je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Schweizerische Nationalbank -7 807,10 Millionen CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 111,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 68,80 Milliarden CHF umgesetzt worden.

