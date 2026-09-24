Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
|Inflation
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24.09.2026 09:46:38
Schweizerische Nationalbank verzichtet auf Zinsschritt
Konkret werden nun für 2026, 2027 und 2028 Teuerungsraten zwischen 0,7 und 0,8 Prozent erwartet. Bislang hatten die Prognosen auf 0,6 bis 0,7 Prozent gelautet. Der mittelfristige Inflationsdruck habe gegenüber der letzten Lagebeurteilung nur leicht zugenommen, betonten die Währungshüter.
Für die Schweizer Wirtschaft prognostiziert die SNB für das laufende Jahr zudem neu ein Wachstum von 1,5 bis 2,0 Prozent nach bislang rund 1 Prozent. Für 2027 werden weiterhin rund 1,5 Prozent vorhergesagt.
Die SNB ist zudem nach wie vor bereit, "bei Bedarf" am Devisenmarkt aktiv zu sein. Die Wortwahl wurde aber erneut leicht angepasst. Im Juni war noch von einer "bei Bedarf erhöhten Bereitschaft" die Rede gewesen.
/rw/gab/AWP/jkr
BERN (dpa-AFX)
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