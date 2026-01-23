Schwelle für EU-Handelsstatistik-Meldungen angehoben

Mit einer am Freitag in Kraft getretenen Novelle der Handelsstatistikverordnung müssen deutlich weniger österreichische Unternehmen Meldungen zur Intra-EU-Handelsstatistik (Intrastat) abgeben. Die Schwelle für Wareneingänge aus EU-Staaten steigt auf 5 Mio. Euro pro Jahr, für Versendungen gilt 1,2 Mio. Euro.

Die Erhöhung der Schwellenwerte senke die Zahl der gegenüber Statistik Austria meldepflichtigen Unternehmen um rund 4.000 auf rund 8.100, teilte das Wirtschaftsministerium der APA mit. "Ich freue mich sehr, dass aufgrund dieser substanziellen Entlastung bei Meldepflichten ein weiterer Schritt in Richtung Erleichterungen für Unternehmen durch Entbürokratisierung und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes gegangen wurde", sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).

Intrastat erfasst den Warenverkehr innerhalb der EU. Meldepflichtig sind Unternehmen, deren Warenimporte (Eingänge) aus EU-Mitgliedstaaten oder Warenexporte (Versendungen) in EU-Mitgliedstaaten wertmäßig eine festgelegte Jahresschwelle überschreiten. Die Meldungen sind danach monatlich an Statistik Austria zu übermitteln.

ivn/bel

WEB http://www.statistik.at/