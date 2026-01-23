|
23.01.2026 17:19:00
Schwelle für EU-Handelsstatistik-Meldungen angehoben
Die Erhöhung der Schwellenwerte senke die Zahl der gegenüber Statistik Austria meldepflichtigen Unternehmen um rund 4.000 auf rund 8.100, teilte das Wirtschaftsministerium der APA mit. "Ich freue mich sehr, dass aufgrund dieser substanziellen Entlastung bei Meldepflichten ein weiterer Schritt in Richtung Erleichterungen für Unternehmen durch Entbürokratisierung und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes gegangen wurde", sagt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP).
Intrastat erfasst den Warenverkehr innerhalb der EU. Meldepflichtig sind Unternehmen, deren Warenimporte (Eingänge) aus EU-Mitgliedstaaten oder Warenexporte (Versendungen) in EU-Mitgliedstaaten wertmäßig eine festgelegte Jahresschwelle überschreiten. Die Meldungen sind danach monatlich an Statistik Austria zu übermitteln.
ivn/bel
WEB http://www.statistik.at/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.