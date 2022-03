Schweres Beben vor der Küste Japans - Stromausfälle in Tokio

Tokio (Reuters) - Vor dem Nordosten Japans hat sich am Mittwoch ein schweres Erdbeben ereignet.

Der Sender NHK gab die Stärke zunächst mit 7,3 an. Es wurde eine Tsunami-Warnung ausgegeben. Betroffen waren demnach Teile der Präfekturen Fukushima und Miyagi. Einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters zufolge fiel der Strom in Teilen Tokios aus. Der Netzwerkbetreiber Tokyo Electric Power (Tepco) gab die Zahl der betroffenen Haushalte in der Hauptstadt mit mehr als 700.000 an. Berichte über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Ministerpräsident Fumio Kishida erklärte in einer ersten Stellungnahme, die Folgen des Bebens würden geprüft.

In der Region ereignete sich 2011 das schwere Erdbeben und ein nachfolgender Tsunami, der das Atomunglück von Fukushima auslöste. Die Anlagen dort würden geprüft, berichtete NHK unter Berufung auf Tepco.