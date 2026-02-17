Masimo CorpShs Aktie
Schwerpunkt Patientenüberwachung: US-Mischkonzern Danaher kauft Medizingeräte-Hersteller Masimo
Für einen zweistelligen Milliardenbetrag baut der US-Konzern Danaher seine Kompetenzen im Medizin-Bereich aus. Der Neuerwerb hatte zuletzt mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. In der Folge hatte sich der Aktienkurs in den vergangenen fünf Jahren mehr als halbiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
