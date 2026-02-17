Masimo CorpShs Aktie

Masimo CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578074 / ISIN: US5747951003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 16:07:13

Schwerpunkt Patientenüberwachung: US-Mischkonzern Danaher kauft Medizingeräte-Hersteller Masimo

Für einen zweistelligen Milliardenbetrag baut der US-Konzern Danaher seine Kompetenzen im Medizin-Bereich aus. Der Neuerwerb hatte zuletzt mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. In der Folge hatte sich der Aktienkurs in den vergangenen fünf Jahren mehr als halbiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Masimo CorpShs

mehr Nachrichten