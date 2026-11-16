SCHWERIN (dpa-AFX) - Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat Manuela Schwesig erneut zur Ministerpräsidentin gewählt. Die SPD-Politikerin erhielt im ersten Wahlgang 39 von 68 abgegebenen Stimmen - so viele, wie ihre Koalition aus SPD, Linken und Grünen Abgeordnete hat./ili/DP/stw