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31.05.2026 17:18:38
Schwesig fordert Bund-Länder-Gipfel mit Wirtschaft
BAD SAAROW (dpa-AFX) - Zur Unterstützung von Bürgern und Betrieben fordert Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) einen Bund-Länder-Gipfel unter Beteiligung von Wirtschaft und Gewerkschaften. Zudem brauche es weitere Entlastungen bei den Spritpreisen, sagte Schwesig beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum im brandenburgischen Bad Saarow.
Viele Menschen in den ostdeutschen Ländern machten sich Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung und ihre persönliche Zukunft. "Deshalb müssen wir in einer gemeinsamen Kraftanstrengung die Wirtschaft stärken, Arbeitsplätze sichern und gleichzeitig den sozialen Zusammenhalt bewahren."
Kanzler soll Länder und Wirtschaft zusammenbringen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) müsse die Länder und die Wirtschaft an einen Tisch holen, sagte Schwesig. "Wir brauchen ein Gesamtpaket auf Bundesebene, zu dem neben der Energieversorgung, Rente, Gesundheit und Pflege auch eine Einkommensteuerreform für kleine und mittlere Einkommen gehört."/fi/DP/he
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