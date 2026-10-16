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16.10.2026 13:12:38
Schwesig fordert Entlastung bei Heizöl-Preisen
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Tankrabatt fordert Mecklenburg-Vorpommern im Bundesrat eine Ausweitung der Energiepreis-Entlastung auf Heizöl. "Die Preise für Heizöl sind ebenso gestiegen wie die Spritpreise", erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) laut einer Mitteilung der Staatskanzlei. Heizöl sei fast doppelt so teuer wie vor einem Jahr.
"Die Preissteigerungen treffen besonders die ländlichen Regionen, in denen Ölheizungen am meisten verbreitet sind", so Schwesig. Besonders Betroffene müssten unterstützt werden. Der Antrag wird nach den Angaben nun in den Ausschüssen des Bundesrats beraten./ili/DP/nas
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