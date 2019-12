Schwesig: Klimakompromiss ist sozial gerecht

BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorsitzende des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat, Manuela Schwesig, hat den Kompromiss zum Klimapaket als sozial gerecht verteidigt. "Zur Ehrlichkeit gehört, dass in den nächsten Jahren der CO2-Preis Stück für Stück steigen wird", sagte die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern im ZDF-"Morgenmagazin" kurz vor Verabschiedung des Vorhabens in der Länderkammer an diesem Freitag. Der hohe Preis komme aber erst in mehreren Jahren, damit die Verbraucher Zeit hätten, sich umzustellen. "Zum Beispiel wird es Zuschüsse geben dafür, dass man von Heizöl-Heizungen umsteigt."

Zusätzlich entlaste man die Bürger über den Strompreis, indem die EEG-Umlage abgesenkt werde. "Und ich sage hier ganz klar: Die Stromkonzerne werden hier nicht einen Cent für sich einpacken können, das wird staatlich überwacht", sagte die Vorsitzende des Vermittlungsausschusses zwischen Bund und Ländern.

Auch Bayerns-Ministerpräsident Markus Söder warb im ZDF für das Paket: "Es finden überall Entlastungen statt, und zwar bei denen, die auch hart arbeiten und es finden Übergänge statt, die organisiert werden."

Der Bundesrat entscheidet am Freitag bei seiner letzten Sitzung des Jahres über den Kompromiss zum Klimapaket der Bundesregierung. Nach der Zustimmung des Bundestages wird auch in der Länderkammer mit einem positiven Votum gerechnet, da sich Bund und Länder am Mittwoch im Vermittlungsausschuss auf einen Kompromiss geeinigt hatten./sax/DP/fba