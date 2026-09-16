16.09.2026 22:12:38

Schwesig kündigt Großauftrag für Neptun-Werft an

SCHWERIN (dpa-AFX) - Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat einen zweiten Großauftrag zum Bau einer Konverter-Plattform auf See angekündigt. "Wir haben den ersten milliardenschweren Auftrag bekommen", sagte die SPD-Politikerin bei einem TV-Duell mit ihrem AfD-Herausforderer bei der Landtagswahl, Leif-Erik Holm. Dieser sichere 500 Arbeitsplätze bei Werften und Zulieferern. Am Donnerstag werde sie auf der Neptun-Werft in Rostock sein. "Und da wird es den zweiten Auftrag geben", sagte Schwesig. "Nochmal eine Milliarde Euro für die nächste Plattform."

Details zu dem Geschäft werden am Donnerstagmittag erwartet, wenn Schwesig sich gemeinsam mit Vertretern von Neptun und vom Stromnetzbetreiber 50Hertz äußern wollte.

Windparks auf See spielen eine wichtige Rolle bei der Energiewende. Sie sollen Deutschland auch unabhängiger von anderen Energielieferungen machen. Ein Konverter wandelt den von Windkraftanlagen auf See produzierten Wechselstrom in Gleichstrom um, der dann an die Küste transportiert und von dort in große Verbrauchszentren im Land verteilt wird. Gleichstrom hat bei langen Transportwegen deutlich geringere Verlustwerte als Wechselstrom./hr/seb/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid im Fokus: ATX und DAX schließen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten aufwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen