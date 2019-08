Schwesig: Vermögensteuer soll bei 'Multimillionären' greifen

BERLIN (dpa-AFX) - Die kommissarische SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat die Pläne der Sozialdemokraten für eine Wiedereinführung einer Vermögensteuer verteidigt. Es gehe darum, dass "Multimillionäre" ihren Beitrag für die Zukunft leisten sollten, sagte Schwesig am Sonntag im "Bericht aus Berlin" der ARD. "Klar ist, es ist nicht Omas Häuschen gemeint."

In kaum einen anderen Land der Europäischen Union sei die Vermögensbesteuerung so gering wie in Deutschland, dabei sei die Vermögensungleichheit hierzulande am größten. "Ich finde das gar nicht "Mottenkiste", sondern es ist wirklich eine Antwort der Gegenwart und für die Zukunft." Bei welchen Vermögen die Steuer greifen soll, ließ Schwesig offen. Die SPD will über ihr Modell an diesem Montag im Präsidium beraten./wn/DP/fba