Schwierige Lage auf dem Ausbildungsmarkt: DIHK informiert über Zahlen

BERLIN (dpa-AFX) - Immer mehr Betriebe finden keine geeigneten Azubis - der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) informiert am Donnerstag (9.30 Uhr) in Berlin über aktuelle Zahlen. An einer Ausbildungsumfrage haben sich mehr als 15 000 Betriebe beteiligt. Der DIHK will darstellen, welche Branchen vom Bewerbermangel besonders betroffen sind und was die Betriebe tun, um gegenzusteuern, und welche Folgen die angespannte Lage auf dem Ausbildungsmarkt hat./hoe/DP/nas