KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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02.07.2026 01:16:35
Schwierige Marktbedingungen: Rüstungskonzern KNDS legt Börsengang auf Eis
Bis Mitte Juli wollte der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS an die Börse gehen - doch daraus wird erstmal nichts. Angesichts der Wertverluste bei Rüstungsaktien verschiebt der Panzerbauer die Pläne auf unbestimmte Zeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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