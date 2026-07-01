KNDS Aktie

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WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01

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02.07.2026 01:16:35

Schwierige Marktbedingungen: Rüstungskonzern KNDS sagt Börsengang ab

Bis Mitte Juli wollte der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS an die Börse gehen - doch daraus wird erstmal nichts. Angesichts der Wertverluste bei Rüstungsaktien legt der Panzerbauer die Pläne auf Eis.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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