Schwierige Marktentwicklung in Europa zeigt sich im Halbjahresresultat

Feintool erzielte im 1. Halbjahr 2024 einen Umsatz von CHF 390.1 Mio. und ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 0.2 Mio. Das aktuell sehr herausfordernde Marktumfeld in Europa führt zu einer geringen Visibilität, weshalb Feintool – wie bereits am 17. Juli 2024 kommuniziert – die Guidance für 2024 aussetzt. Das Unternehmen reagiert mit dem Effizienz- und Wachstumsprogramm «Level-up 2026!».

Die Zielmärkte der Feintool-Gruppe als führender Zulieferer von Präzisionsteilen für die Automobilbranche und die Industrie entwickelten sich im ersten Halbjahr 2024 regional sehr unterschiedlich.

In Asien und den USA verzeichnete Feintool sehr gute Ergebnisse: Der Umsatz lag in diesen Regionen mit einem Plus von 11 beziehungsweise 16 % deutlich über der Vergleichsperiode des Vorjahrs. In Europa lag das Geschäft mit Teilen für Verbrennermotoren insgesamt im Rahmen der Erwartungen.

Bei dem in Europa angesiedelten Geschäft für Elektromotoren sah sich die Gruppe jedoch mit grossen Herausforderungen konfrontiert, für die es vielfältige Gründe gab: politische Unsicherheiten in Bezug auf die Elektromobilität (kurzfristige Streichung von Subventionen, insbesondere in Deutschland), eine konjunkturelle Abschwächung, inflationsbedingte Belastungen und – im internationalen Vergleich – immer noch hohe Energiepreise.

Diese negativen Einflüsse führten dazu, dass sich der Verkauf von Elektrofahrzeugen in einigen Märkten stark verlangsamte bzw. rückgängig war und das Industriegeschäft für Elektromotoren unerwartet mit hohen Umsatzrückgängen konfrontiert wurde. Bei den Automobilherstellern entstanden in Folge Überkapazitäten, so dass einzelne Programme für batterieelektrische Fahrzeuge verschoben, vom Volumen her reduziert oder gestrichen wurden.

Angesichts dieser Herausforderungen und der ungünstigen Rahmenbedingungen hat Feintool in zweifacher Weise reagiert: einerseits mit Kostensenkungen und einem Restrukturierungsprogramm, das unter anderem die Verlagerung der Grossserienproduktion aus Lyss an andere Feintool-Standorte, mehrheitlich an den tschechischen Feintool Standort Most umfasst. Andererseits mit einem Zukunftskonzept zum weiteren Ausbau des hohen Kompetenzniveaus in der Gruppe und damit zur Steigerung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit.

Expansion in Asien, Investitionen in den USA

In Asien konnte Feintool die Erfolgsgeschichte im ersten Halbjahr 2024 fortsetzen. Als wichtiger Zulieferer von Hochpräzisionsteilen in der asiatischen Automobilproduktion wollen wir unsere strategische Position in der Region festigen und dort weiterwachsen. Daher expandiert Feintool nach Indien. Die Arbeiten für den neuen Standort in der Metropolitanregion Pune schreiten planmässig voran, der Spatenstich ist im dritten Quartal 2024 geplant. Der Betriebsstart zur Herstellung von Feinschneidteilen für die rasch wachsende Automobilindustrie des Subkontinents ist für die zweite Hälfte des Jahres 2025 geplant.

Auch in den USA stehen die Zeichen auf Wachstum. Feintool profitiert in Nordamerika von Investitionen in den Standort Nashville und einer starken Marktposition im Bereich Feinschneiden und Umformen. Auch in den USA geniessen wir das Vertrauen unserer Kunden in die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Feintool-Gruppe.

Ausblick: Nachhaltig gestärkte Marktposition mit agilem Portfolio

Weltweit besteht die Notwendigkeit, CO2-Emissionen zu reduzieren und in der Zukunft klimaneutral zu wirtschaften. Entsprechend wird die Transformation in der Automobilindustrie voranschreiten. Feintool entwickelt, baut und vermarktet Technologien für die Elektro- und Wasserstoffmobilität. Wir sind damit einer der weltweit grössten Lieferanten für Hauptantriebe von E-Autos und E-Nutzfahrzeugen. Darüber hinaus beliefern wir mit unseren Komponenten die Märkte der regenerativen Energiegewinnung durch Wind- und Wasserkraft sowie der industriellen elektrischen Antriebe wie beispielsweise für Pumpen, Maschinen und Gebäudetechnik.

Auf längere Sicht ist Feintool gut ausgelastet, das Auftragsbuch mit erwarteten Lebenszyklusvolumen weist zum Ende des ersten Halbjahres 2024 einen beachtlichen Wert von insgesamt CHF 5,7 Mrd. aus. Für die zweite Jahreshälfte 2024 erwartet Feintool allerdings keine wesentliche Verbesserung der Marktsituation. Die Visibilität ist derzeit noch gering, so dass keine verlässlichen Prognosen erstellt werden können. Aus diesem Grund setzt Feintool die Guidance für 2024 aus. Das gestartete Effizienz- und Wachstumsprogramm «Level-up 2026!» wird in den Jahren 2024 und 2025 die Profitabilität für 2026 nachhaltig verbessern, sodass wir das Ziel einer EBIT-Marge von über 6% weiter anstreben.

Über Feintool

Feintool ist internationaler Technologie- und Marktführer im Elektroblechstanzen, Feinschneiden und Umformen. Wir stellen hochwertige Präzisionsteile in Grossserien aus Stahl her. Unsere Kunden stammen aus der Automobilproduktion, sind Anbieter von anspruchsvollen Industrieanwendungen und wirtschaften im Energiesektor. Die von Feintool produzierten Komponenten ergänzen die Megatrends zur Erzeugung, Speicherung und Anwendung grüner Energie massgeblich.

Unsere drei Kerntechnologien zeichnen sich durch ihre Wirtschaftlichkeit, ihre Produktivität und die kontinuierlich hohe Qualität aus. Als Technologieführer erweitert Feintool die Grenzen der eingesetzten Produktionsmethoden laufend und entwickelt entlang der Kundenbedürfnisse intelligente Lösungen, innovative Werkzeuge und modernste Fertigungsverfahren.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 18 Produktionsstandorten in Europa, den USA, China, Japan und Indien mit rund 3200 Mitarbeitenden und 85 Auszubildenden präsent. Feintool ist börsennotiert und mehrheitlich im Besitz der Firmengruppe Artemis.

Die Finanzkennzahlen im Überblick





01.01. - 30.06.2024

in CHF Mio. 01.01. - 30.06.2023

in CHF Mio. Veränderung

in % Veränderung in Lokalwährung

in % Nettoumsatz Feintool-Gruppe 390.1 450.0 -13.3 -10.8 Segment Europa 241.8 321.5 -24.8 -23.1 Segment USA 105.7 91.1 16.1 18.7 Segment Asien 44.0 39.7 10.9 19.5 Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) 27.2 40.3 -32.4 -24.1 Betriebsergebnis (EBIT) 0.2* 12.2 -98.2 -77.2 Segment Europa -3.6 9.7 -137.0 -116.7 Segment USA 7.9 7.4 6.7 9.2 Segment Asien 3.9 1.1 270.0 305.0 Konzernergebnis -3.2 -21.4 85.1 -92.8 Free Cashflow -15.4 -0.4

*inkl. Restrukturierungskosten





30.06.2024

in CHF Mio. 31.12.2023

in CHF Mio. Veränderung

in % Bilanzsumme 820.1 807.8 1.5 Eigenkapital 504.5 488.2 3.3 Nettoverschuldung 55.0 24.2 127.3









30.06.2024 30.06.2023 Veränderung Mitarbeitende 3 274 3 284 -10 Lernende 85 92 -7





