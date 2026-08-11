PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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11.08.2026 07:12:40
Schwindende Ertragskraft: Autohersteller machen pro Auto deutlich weniger Gewinn
Die Automobilbranche steht unter Druck: Der Umsatz der Hersteller sinkt, der Gewinn geht um ein Vielfaches zurück. Diese Schere sei ein "Alarmsignal", betont das Forschungsinstitut Center of Automotive Management - und dämpft die Hoffnung auf Besserung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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