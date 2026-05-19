Firma Holdings Aktie

Firma Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095

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19.05.2026 15:01:26

Schwyzer Firma beseitigt Sicherheits-Schwachstellen

Der neue KI‑Agent Mythos von Antropic hat gravierende Sicherheitslücken in Passwörtern und Zwei‑Faktoren‑Authentifizierung offengelegt. Laut Mitteilung setzt die QPQ IaaS AG aus Einsiedeln bereits seit 2024 eine funktionierende Architektur ein, die genau diese Schwachstellen eliminiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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