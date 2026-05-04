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04.05.2026 06:31:29
SCI Engineered Materials gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SCI Engineered Materials hat am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
SCI Engineered Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 133,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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