SCI Engineered Materials: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SCI Engineered Materials hat am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCI Engineered Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at