SciBase hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SciBase lud am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,95 Prozent auf 10,3 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at