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27.05.2026 06:31:29
Scicom (MSC) Bhd Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Scicom (MSC) Bhd Registered stellte am 25.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,010 MYR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 79,2 Millionen MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scicom (MSC) Bhd Registered 45,4 Millionen MYR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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