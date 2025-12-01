|
Scicom (MSC) Bhd Registered präsentierte Quartalsergebnisse
Scicom (MSC) Bhd Registered hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,03 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scicom (MSC) Bhd Registered 0,020 MYR je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scicom (MSC) Bhd Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 71,1 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 58,9 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
