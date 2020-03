Science and Technology Daily: Gleichklang der Gemeinschaft für die gemeinsame Zukunft der Menschheit - China vereint die Welt im Kampf gegen Covid-19

PEKING, 8. März 2020 /PRNewswire/ -- Der Science and Technology Daily berichtete:

Eine Zeitleiste zeigt klar die Initiative Chinas, um seiner internationalen Verantwortung gerecht zu werden und sich mit der globalen Gemeinschaft im Kampf gegen Covid-19 zu vereinen. Nach dem Ausbruch des Coronavirus informierte China unverzüglich die WHO über den Vorfall und pflegt seither eine enge Kommunikation mit anderen Ländern.

Am 12. Januar bestätigte die WHO die Informationen über die von China geteilten Gensequenzen von Covid-19.

Am 21. Januar gaben chinesische Beamte die Primer und Gensondensequenzen für den Nukleinsäurenachweis von Covid-19 frei.

Vom 16. bis 24. Februar führte ein aus Fachleuten verschiedener Länder bestehendes Untersuchungsteam der WHO-China eine neuntägige gemeinsame Mission in den vier Provinzen Chinas durch. In der Zwischenzeit bot China den Ländern und Regionen, die unter der Ausbreitung von Covid-19 litten, sofortige Unterstützung im Rahmen seiner Möglichkeiten an.

Am 24. Februar sagte Bruce Aylward, der Leiter des Untersuchungsteams, in einer Pressekonferenz: „Den Menschen in Wuhan sollte bewusst sein, dass die Welt in ihrer Schuld steht." Seine Worte berührten Millionen von Menschen.

Der aufrichtige Dank der internationalen Vertreter spiegelt die volle Anerkennung der großen Opfer und Beiträge Chinas zum Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19 wider.

Wie das Untersuchungsteam berichtete, hat der Rückgang neuer Fälle von Covid-19 in China zweifellos zur Sicherheit der Welt beigetragen. Es baute die erste Verteidigungslinie auf, um die globale Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.

Das Team schlug vor, dass jedes Land während des Kampfes gegen Covid-19 die Gesundheitssituation aktiv überwachen, so früh wie möglich Maßnahmen zur Erkennung, Diagnose, Isolierung und Behandlung ergreifen und Personen, die engen Kontakt zu Covid-19-Patienten haben, streng überwachen und isolieren sollte. Dies sind wertvolle Erfahrungen, die China gemacht hat.

Der zweite Vorschlag des Teams ist die Beseitigung von Vorurteilen und die Anwendung einer Vielzahl wissenschaftlicher und flexibler Methoden in diesem Kampf. Für das neuartige Virus Covid-19 gibt es bisher weder ein spezifisches Medikament noch einen Impfstoff. Allerdings ist nur die Reaktion Chinas auf Covid-19 durch Fakten belegt und daher wert, von anderen Ländern übernommen zu werden.

Was die wissenschaftliche Prävention und Kontrolle von Covid-19 betrifft, so zeigt das Vorgehen der chinesischen Führung der Welt, dass „Wissenschaft und Technologie" die stärkste Waffe im Kampf gegen Krankheiten ist. Das Labor des nationalen technischen Forschungszentrums für Biochips der Tsinghua-Universität Peking zeigte die neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften: sechs Microarray-Nukleinsäure-Testkits für Atemwegsviren und acht Microarray-Nukleinsäure-Testkits für Atemwegspathogene, die von der nationalen chinesischen Arzneimittelbehörde genehmigt wurden. Diese beiden Mikrofluidik-Chips ermöglichen effektive Differentialdiagnosen für Patienten. Sie wurden im Union Hospital der Huazhong University of Science and Technology, im Tongji Hospital, im Hubei Provincial People's Hospital und im „Huoshenshan"-Krankenhaus in den klinischen Einsatz gebracht.

Angesichts unbekannter Viren sind der Entstehungsmechanismus, die epidemische Entwicklung, den Übertragungsweg usw. noch nicht vollständig verstanden worden, was einen Informationsaustausch und eine Zusammenarbeit in hohem Maße erfordert. China hat wirksame Methoden zur Diagnose und Behandlung, zur Wirksamkeit von Medikamenten, zur Prävention in den Gemeinden und zur Aufklärung über die öffentliche Gesundheit entwickelt. Es beteiligt sich aktiv an der Zusammenarbeit und am Informationsaustausch mit der WHO und der internationalen Gemeinschaft. Die weltweiten Bemühungen im Kampf gegen Epidemien schaffen einen Gleichklang der Gemeinschaften für eine gemeinsame Zukunft der Menschheit.