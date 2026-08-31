Science Applications International Corporation Q2 Profit Drops

(RTTNews) - Science Applications International Corporation (SAIC) released earnings for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $102 million, or $2.38 per share. This compares with $127 million, or $2.71 per share, last year.

Excluding items, Science Applications International Corporation reported adjusted earnings of $129 million or $3.01 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.3% to $1.880 billion from $1.769 billion last year.

Science Applications International Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $102 Mln. vs. $127 Mln. last year. -EPS: $2.38 vs. $2.71 last year. -Revenue: $1.880 Bln vs. $1.769 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.65 To $ 10.75 Full year revenue guidance: $ 7.2 B To $ 7.3 B