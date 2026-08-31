Science Applications International Aktie

Science Applications International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5U2 / ISIN: US8086251076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.08.2026 14:09:34

Science Applications International Corporation Q2 Profit Drops

(RTTNews) - Science Applications International Corporation (SAIC) released earnings for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $102 million, or $2.38 per share. This compares with $127 million, or $2.71 per share, last year.

Excluding items, Science Applications International Corporation reported adjusted earnings of $129 million or $3.01 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.3% to $1.880 billion from $1.769 billion last year.

Science Applications International Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $102 Mln. vs. $127 Mln. last year. -EPS: $2.38 vs. $2.71 last year. -Revenue: $1.880 Bln vs. $1.769 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 10.65 To $ 10.75 Full year revenue guidance: $ 7.2 B To $ 7.3 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Science Applications International Corp When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Science Applications International Corp When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Science Applications International Corp When Issued 116,90 7,84% Science Applications International Corp When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:47 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
18:09 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen