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Science Applications International Aktie

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WKN DE: A1W5U2 / ISIN: US8086251076

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16.03.2026 12:14:31

Science Applications International Corporation Q4 Sales Decline

(RTTNews) - Science Applications International Corporation (SAIC) reported earnings for fourth quarter of $85 million

The company's bottom line came in at $85 million, or $1.87 per share. This compares with $85 million, or $2.00 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 4.8% to $1.750 billion from $1.838 billion last year.

Science Applications International Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $85 Mln. vs. $85 Mln. last year. -EPS: $1.87 vs. $2.00 last year. -Revenue: $1.750 Bln vs. $1.838 Bln last year.

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