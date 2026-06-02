Science Applications International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Science Applications International präsentierte in der am 01.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,61 USD. Im Vorjahresviertel hatte Science Applications International 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,91 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at