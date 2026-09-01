Science Applications International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Science Applications International hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,71 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,88 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Science Applications International 1,77 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at