Science Applications International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Science Applications International lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,00 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,75 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurden 7,70 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Science Applications International 7,17 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Science Applications International im vergangenen Geschäftsjahr 7,26 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Science Applications International 7,48 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at