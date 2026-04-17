Science Arts,Inc Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Science Arts,Inc Registered hat am 14.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Science Arts,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,86 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,74 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Science Arts,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 512,9 Millionen JPY im Vergleich zu 388,2 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at