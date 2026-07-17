Science Arts,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor

Science Arts,Inc Registered stellte am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 4,74 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Science Arts,Inc Registered 2,43 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,55 Prozent auf 536,8 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 431,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at