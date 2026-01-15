|
Science Arts,Inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Science Arts,Inc Registered hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 5,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,770 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 515,1 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 341,0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
