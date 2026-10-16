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16.10.2026 06:31:29
Science Arts,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Science Arts,Inc Registered lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,92 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 569,5 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Science Arts,Inc Registered 494,5 Millionen JPY umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 31,42 JPY gegenüber 14,32 JPY je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 2,13 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 28,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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