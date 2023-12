«Science Based Targets»-Initiative validiert Ziele von Tecan zur Reduktion der Treibhausgasemissionen

Männedorf, Schweiz, 14. Dezember 2023 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute bekannt, dass die «Science Based Targets»-Initiative ihre Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen validiert hat.

Tecan trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren - von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Ebenso ist Tecan bestrebt, dieses positive Wirken mit verantwortungsvollen Geschäftspraktiken zu verbinden. Im Jahr 2022 verpflichtete sich Tecan, die durch die Geschäftstätigkeit verursachten Treibhausgasemissionen im Einklang mit der Klimawissenschaft zu reduzieren. Die «Science Based Targets-Initiative» hat nun die Ziele von Tecan validiert:

Gesamtes Netto-Null-Ziel

Tecan Group Ltd. verpflichtet sich, bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen («Netto-Null-Ziel»).

Kurzfristige Ziele

Tecan Group Ltd. verpflichtet sich, die absoluten Treibhausgasemissionen nach Scope 1 und 2 bis 2030 um 42% zu reduzieren, ausgehend vom Basisjahr 2022. Tecan verpflichtet sich ausserdem, die aktive jährliche Beschaffung von Strom aus erneuerbaren Energien von 34% im Jahr 2022 auf 100% im Jahr 2025 zu erhöhen und die aktive jährliche Beschaffung von 100% Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 fortzusetzen. Schliesslich verpflichtet sich Tecan, die absoluten Scope-3-Treibhausgasemissionen bis 2030 um 42% zu reduzieren, ausgehend vom Basisjahr 2022.

Langfristige Ziele

Tecan Group Ltd. verpflichtet sich, die absoluten Treibhausgasemissionen nach Scope 1, 2 und 3 bis 2050 um 90% zu reduzieren, ausgehend vom Basisjahr 2022.

Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, sagt: «Eine Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1.5°C über den vorindustriellen Durchschnittstemperaturen ist immer noch möglich, wenn die Weltgemeinschaft entschlossen handelt. Wir bei Tecan sind entschlossen, unseren Teil zu diesen Bemühungen beizutragen. Wir wissen, dass die direkte Emissionsreduktion auch für viele unserer Kunden wichtig ist, und wir freuen uns, mit unseren Kunden und Zulieferern beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft eng zusammenzuarbeiten.»

Massnahmen zur Unterstützung dieser Bemühungen sowie weitere Einzelheiten zum Umweltmanagement, zur Unternehmensführung und zu den sozialen Auswirkungen von Tecan sind im Nachhaltigkeitsbericht beschrieben, der Teil des Geschäftsberichts von Tecan ist, sowie in der Rubrik Nachhaltigkeit auf tecan.com. Tecan wird weiterhin mindestens einmal jährlich transparent über diese Themen kommunizieren. Die nächste Aktualisierung erfolgt im März 2024.

Über die «Science Based Targets» Initiative (SBTi)

Die SBTi ist eine Zusammenarbeit zwischen dem CDP, dem Global Compact der Vereinten Nationen, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF) sowie eine der Verpflichtungen der We Mean Business Coalition. Die SBTi definiert und fördert bewährte Praktiken bei der wissenschaftlich fundierten Festlegung von Zielen, bietet Ressourcen und Anleitungen zum Abbau von Hindernissen bei der Einführung und bewertet und genehmigt unabhängig die Ziele von Unternehmen.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren - von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2022 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 1’144 Mio. (USD 1’192 Mio.; EUR 1’144 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

