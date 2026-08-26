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26.08.2026 06:31:28
Science Environmental Protection A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Science Environmental Protection A stellte am 24.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 0,38 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Science Environmental Protection A 0,330 CNY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Science Environmental Protection A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 320,2 Millionen CNY im Vergleich zu 252,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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