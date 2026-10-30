Science Environmental Protection A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Science Environmental Protection A hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 CNY, nach 0,260 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 291,2 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 254,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at